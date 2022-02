Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обратилась к западным СМИ с просьбой огласить график "вторжений" России на год вперед, чтобы спланировать отпуск.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. – огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск", – написала Захарова в Telegram.

Напомним, 12 февраля американцы запустили беспрецедентную кампанию о "скором вторжении России". Западные СМИ утверждали, что война Украины с Россией начнется 16 февраля.

Некоторые СМИ в своих публикациях даже называли время начала "вторжения". Впрочем, "вторжение РФ", которое таблоид The Sun анонсировал на минувшую ночь, так и не состоялось. Сегодня издание отредактировало свою статью, где говорилось, что РФ "вторгнется в Украину" в три часа ночи и написало, что оно может случиться "в любой момент".

О том, что писал таблоид о "вторжении", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.