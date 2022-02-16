В ночь с 15 на 16 февраля, на которую западные СМИ анонсировали "вторжение России в Украину", агентство Reuters запустило трансляцию из центра Киева, где внезапно прозвучал гимн Советского Союза.

Агентство Reuters запустило стрим с Майдана Независимости под названием "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса". В описании к эфиру написано, что Россия отводит войска от границы с Украиной, однако "Запад заявляет, что пока не увидел этому доказательств".

Во время эфира прозвучал гимн СССР. По видеозаписи невозможно установить источник звука. Кроме гимна СССР были слышны и другие музыкальные произведения.

Между тем, британский таблоид The Sun, который вчера заявил, что "вторжение" России в Украину состоится в три часа ночи 16 февраля, отредактировал свою статью. Теперь там говорится, что ночь, когда должна была состояться атака России, прошла без происшествий.

В свою очередь постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что вопреки прогнозам Запада, Россия и не планировала "вторжения в Украину" в среду. По его словам, эскалации ситуации не предвидится также на следующей неделе, через неделю, или в следующем месяце.