Ночью 16 февраля российское "вторжение" в Украину не началось в анонсированное британскими СМИ время.

Напомним, что сразу два британских таблоида The Sun и Mirror написали о "вторжении России" в ночь с 15 на 16 февраля и даже указали конкретное время - час ночи (три часа ночи по киевскому времени).

The Sun описал, что все должно начаться с массированного ракетного удара и атаки двухсоттысячной группировки. Удары якобы будут наноситься по военным и правительственным объектам.

"Вторжение", по данным The Sun, должно было начаться со всех сторон - севера, востока и юга.

Издание Mirror кроме того добавило, что Россия также высадит десант на украинское побережье Черного моря.

Корреспондент "Страны" Влад Бовтрук отправился проследить за "вторжением" прямо на украино-российский кордон.

Однако на КПП "Бачевск" в Сумской области пока ничего тревожного не происходит вообще. Пограничники, с которыми мы пообщалась, подтвердили, что обстановка спокойная.

По их словам, контрольно-пропускной пункт в "ночь вторжения" работает в штатном режиме без какого-либо усиления. Также не видно какой-либо военной техники с украинской стороны.

Как и самолетов с танками от россиян. А вот простые люди проезжают спокойно.

Ранее "Страна" проанализировала, кто сообщал о "вторжении" 16 февраля и как на это реагировали в Украине и России.

Напомним, что Владимир Зеленский объявил 16 февраля в Украине Днем единения и призвал надеть сине-желтые ленточки и вывесить флаги, чтобы "показать миру единство Украины".