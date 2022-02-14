Украина входит в самую тревожную неделю за последние 5-6 лет - с того момента, как были подписаны вторые Минские соглашения.

В минувшую пятницу Запад начал поднимать ставки в истории с "вторжением России", в которое не верит ни Киев, ни Москва. США объявили, что "Путин нападет" уже 16 февраля и начали эвакуировать своих граждан. За ними последовали десятки других стран.

Также из украинской столицы начали уезжать посольства, а из других городов - консульства.

Это вызвало взрыв международной паники вокруг Украины. Самое тяжелое последствие которой на данный момент - угроза остановки международного авиасообщения с нашей страной, которое вводят международные страховые компании, отказываясь давать гарантии на полеты в Украину.

В Киеве сегодня экстренно собирается СНБО, а затем президент Зеленский встретится с народными депутатами. Также в Украину сегодня прилетит канцлер Германии Олаф Шольц, который уже завтра приедет в Москву на переговоры с Путиным.

Следим за событиями этого насыщенного дня в режиме онлайн.

11:04 Журналист "Страны" Александр Сибирцев поговорил с офицерами и солдатами украинской армии о том, что они думают о слухах о войне с Россией.

"Моя часть за месяц была внезапно укомплектована почти на 90%, очень много людей пришло служить по контракту. Конечно, большинство из них еще не удалось подготовить, не то что к боевым действиям, но даже к обычной службе – люди сырые", - сказал нам капитан Сергей К.

Половина солдат в войну не верит, другие - в растерянности. "Почти каждый день новая информация, новые слухи, которые совсем не радуют. Все наши понимают, что украинский флот пустят на дно в первые часы войны. Никто не говорит, что боится, но настроения совсем не радужные", - сказал Константин, старший матрос.

"Напоминает затишье перед бурей. Если начнется война, есть понимание, что шансов у нашей армии мало", "Все понимают, висим на волоске от всеобщей жопы", - звучат мнения бойцов.

10:59 Похоже, 16 февраля будет насыщенным на события днем.

Помимо назначенного американцами на эту дату "дня вторжения России" Окружной административный суд Киева 16 февраля рассмотрит иск Януковича о незаконности постановления Рады отстранения его от власти в 2014 году. Об этом сообщил представитель Рады в Конституционном суде нардеп Ольга Совгиря.

10:49 Главный редактор "Страны" Игорь Гужва проанализировал ситуацию вокруг заявлений посла Пристайко и возможном отказе Украины от членства в НАТО.

"Такое ощущение, что все бы восприняли с огромным облегчением, если б украинские власти заявили - да, мы не пойдём в НАТО.

Особенно вздохнут с облегчением в НАТО, где и так постоянно намекают, что Украину брать не собираются, но не хотят об этом признаться открыто, чтоб "не потерять лицо" и вынуждены повторять, в ответ на требования России, слова "о праве каждой страны самостоятельно делать выбор".

Просто на Западе, кажется, многим хотелось бы, чтоб Украина сама сделала правильный выбор", - написал Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

10:41 Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к правительству Германии с просьбой немедленно предоставить Киеву 12 тысяч противотанковых ракет для защиты Украины от возможного наземного наступления России.

"Ситуация уже драматическая. Сейчас мы должны быть готовы к худшему сценарию", - заявил Мельник в комментарии Der Spiegel.

10:32 Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров предложил послу в Британии Пристайко объяснить свои слова об отказе от вступления в НАТО.

По словам Никифорова, курс на вступление в НАТО и Евросоюз остается "безусловным приоритетом" для Украины.

"Посол использовал слово "гибкость". Думаю, прежде, чем делать выводы, особенно такие громкие, стоит дать ему возможность пояснить, что именно он имел в виду. Тем не менее, каким бы не было разъяснение, североатлантический и европейский курс остается безусловным приоритетом нашей страны", - сказал Никифоров в комментарии Liga.net.

10:09 Народные избранники соберутся сегодня в 11:00 на заседание Согласительного совета Верховной Рады. А уже завтра, 15 февраля, состоится пленарное заседание.

В дальнейшем нардепы будут работать в комитетах. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал это решение вынужденным. Сейчас в парламенте 24 депутата и 45 работников аппарата болеют ковидом. В начале неделе инфицированных было вдвое меньше.

10:07 Зрада по отказу Украины вступать в НАТО продолжает нарастать девятым валом. В минобороны Британии заявили, что Лондон поддержит, если Киев примет решение отказаться от Альянса.

"Если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это", - сообщил замминистра Джеймс Хиппи.

10:01 Министерство иностранных дел Японии объявило об эвакуации почти всех сотрудников посольства в Украине из-за роста напряженности, сообщает NHK.

Ранее министерство заявило, что после эвакуации посольство в Киеве будет выполнять лишь ограниченные функции. Японских граждан, находящихся в Украине, призывают немедленно покинуть страну.

09:52 За 40 минут курс гривны в понедельник на межбанке рухнул на 65 копеек и вышел на 28,68 грн/$.



Стартовал межбанк со скачка курса доллара на 27 копеек - с пятничного 28,03 до 28,30 грн/$. На этом уровне произошла первая сделка на площадке Bloomberg - были проданы первые $30 млн. Причем случилось это в 8:55 - очень рано для нашего валютного рынка, который обычно раскачивается с 9:20-9:30 грн/$.



Казначеи считают, что главным валютным продавцом сейчас выступает НБУ.



По разным оценкам, на 9:30 Нацбанк мог продать более $100 млн.



Только это позволило замедлить обвал курса гривны, который двигался в таком темпе:

8:55 - 28,30 грн/$;

8:59 - 28,45 грн/$;

9:07 - 28,5 грн/$;

9:09 - 28,4725 грн/$;

9:14 - 28,572 грн/$;

9:16 - 28,69 грн/$;

9:17 - 28,75 грн/$;

9:25 - 28,6302 грн/$;

9:35 - 28,6805 грн/$.

Публикует данные торговой площадки. Причины происходящего в общем-то понятны - слухи о скором "вторжении".

09:49 В МИД Украины решили вступиться за посла в Британии Пристайко и заявили, что его слова о том, что Украина может отказаться от вступления НАТО, чтобы предотвратить войну с Россией, были вырваны из контекста.

По словам спикера МИД Олега Николенко, Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

"В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или другого альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Бесспорно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс", - сказал Николенко.

Также спикер МИД заявил, что ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины.

09:53 В 16-00 сегодня в Раде состоится заседание СНБО. А затем - заседание фракции «слуг народа», на котором выступит Зеленский, сообщает нардеп Ярослав Железняк.

09:45 Сегодня в Украину приезжает канцлер Германии Шольц.

Завтра он едет в Москву.

Наверняка эта поездка будет подана в духе "последний шанс остановить войну".

Точно также на прошлой неделе трактовали визит Макрона.

Сколько ещё таких "визитов последнего шанса" будет - непонятно.

09:37 На фоне призывов западных (и не только) стран к своим гражданам срочно покидать Украину и заявлений об эвакуации посольств, сильным диссонансом прозвучало сообщение МИД Китая.

Пекин заявил, что внимательно следит за ситуацией на Украине, а китайское посольство в Киеве работает в обычном режиме.

Также стоит отметить, что с призывом к своим гражданам немедленно покинуть Украину не обращались ни Россия, ни Беларусь.

РФ лишь заявила об "оптимизации" численности сотрудников диппредставительств в Украине.

09:28 В СБУ слухи о скором "вторжении России в Украину" назвали "очередной мощной волной гибридной войны".

"Мотивы нынешнего информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство", - заявили в СБУ.

Также спецслужба сообщает, что "такие проявления гибридной войны" фиксируются в соцсетях, отдельных СМИ, а также - "в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора".

Тут стоит сказать, что главными рупорами "информационного нагнетания", о котором пишет СБУ, являются западные СМИ и политики, включая лично Байдена и его ближайшее окружение. Именно они распускают слухи о скором "вторжении".

Что касается "нарративов страны-агрессора", то главный "нарратив", который идёт сейчас из России - это то, что РФ нападать на Украину не намерена. А все, что об этом пишут на Западе - фейки и провокация.

09:21 На фоне слухов о скорой войне России с Украиной быстро дорожает газ в Европе.

Его цена выросла на 13,7%, поднявшись выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

09:15 От власти тут же пошли опровержения заявления Пристайко о возможности отказа Украины от курса на вступление в НАТО.

"Стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны", - сказал пресс-секретарь Зеленского Никифоров.

Так что, судя по всему, заявление Пристайко объявят его личным мнением, как минимум. А то и с поста снимут и на "Миротворец" внесут.

09:03 Байден во время разговора с Зеленским не дал никаких конкретных ответов на его просьбы о дополнительной помощи и на приглашение посетить Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.

Как уже писала "Страна", в целом это плохой знак для Зеленского. Белый дом не торопится "вписываться" за него более, чем это (на словах) уже сделано.

08:58 А вот минутка борьбы с паникой от министра юстиции Дениса Малюськи.

"Не сцать (это если коротко)", подписал он снимок с питомцем.

08:37 Посол Украины в Великобритании и бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в разговоре с журналистом ВВС Radio 5 допустил, что Украина может согласиться отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

На вопрос, рассматривает ли Киев возможность отложить свои планы по членству в НАТО, несмотря на то, что это прописано в украинской конституции, он ответил: "Мы могли бы".

По его словам Украина может проявить "гибкость".

Отметим, что это первое подобное заявление от украинских официальных лиц со времён Майдана. То есть - за последние 8 лет. До сих пор никто из представителей власти или дипломатов не допускал отказа от курса на вступление в НАТО.