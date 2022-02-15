После совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Москве канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам на отдельном брифинге, что он ищет варианты формализации статуса Украины как не-члена НАТО во избежание новой европейской войны. Также он еще раз повторил, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Об этом сообщил в своем Твиттере глава московского бюро The New York Times Антон Трояновский.

Журналист привел цитату из речи Шольца.

"Дело в том, что все причастные знают, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Здесь каждый должен немного отступить и осознать, что у нас просто не может быть возможного военного конфликта из-за вопроса, который не стоит на повестке дня. Таким образом, это вопрос лидерских способностей всех участников - в России, Украине, НАТО - сделать так, чтобы у нас не возникла абсурдная ситуация, которая была бы связана с чем-то подобным...", - сказал Шольц.

По его словам, на всех дискуссиях, которые у него возникают на эту тему, он говорит: "Вы все это знаете наверняка, теперь наша задача найти путь, приемлемый для всех с точки зрения их собственных позиций и взглядов".

Ранее "Страна" приводила другое заявление Шольца, сделанное в Москве: по его мнению, разрешение кризиса в Украине возможно через выполнение "формулы Штайнмайера".

Также он сказал, что считает главной площадкой для урегулирования по Донбассу Трехстороннюю контактную группу.