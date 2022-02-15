Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции обозначили свои подходы к расширению НАТО.

Германский канцлер заявил, что "расширение НАТО не стоит на повестке и не обсуждается". И дал понять, что продлится эта ситуация "пока мы будем на своих постах".

Путин же продолжил требовать более весомых юридических гарантий.

"Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО. Мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что её завтра не примут. А примут тогда, когда её подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно, поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, прямо сейчас в ходе переговорного процесса, мирными средствами", - сказал президент РФ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, который сегодня встретился в Москве с Владимиром Путиным, назвал нынешний кризис вокруг Украины "самым тяжелым за последнее десятилетие в Европе".

Кроме этого, напомним, что перед поездкой в Москву и встречей с Владимиром Путиным Олаф Шольц посетил Киев, где у него состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским.