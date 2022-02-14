Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отказе Украины вступать в НАТО.

Зеленский начал ответ с того, что никто не дает Украине членства ни в ЕС, ни в Альянсе. И дальше заявил, что отказа Киева от НАТО хотят на Западе.

"Я думаю, что сегодня много лидеров немножечко намекают Украине, что можно не поднимать вопрос членства в Альянсе. Мне кажется, никто этого уже не скрывает", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в разговоре с журналистом ВВС Radio 5 допустил, что Украина может согласиться отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

После этого в Офисе президента опровергли заявление посла Пристайко о готовности Киева отказаться от вступления в НАТО.

Позже замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания поддержит отказ Украины от вступления в НАТО, если такое решение будет принято Киевом.

"Страна" анализировала, почему официальный Киев первый раз за последние восемь лет допустил отказ от вступления в Альянс.