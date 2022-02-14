Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко потребовал немедленной отставки посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко из-за его слов о том, что Украина может отказаться от вступления в НАТО ради предотвращения войны с Россией.

Об этом Порошенко сказал во время своего выступления в парламенте.

Порошенко напомнил, что Пристайко - не просто посол, а им бывший министр иностранных дел и экс-вице-премьер в правительстве Зеленского, ответственный за евроатлантическую интеграцию.

"После возмущения общества простого опровержения уже недостаточно. Мы подчеркиваем, что единственный способ доказать, что позиция Пристайко не является позицией украинской власти и Зеленского - немедленно отозвать посла из Лондона и уволить его с работы... Если завтра Пристайко еще будет в Лондоне - значит он озвучил не свою позицию, а позицию Зеленского", - сказал Порошенко.

Стоит отметить, что сам Пристайко в комментарии для "Европейской правды" объяснил свои слова о НАТО.

"Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.п. Что касается НАТО сейчас – мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас", - сказал он.

Напомним, в Офисе президента Украины и Министерстве иностранных дел также опровергли слова Пристайко. А в МИД заявили, что слова посла были вырваны из контекста.

Ранее сообщалось, что в Британии заявили о готовности поддержать отказ Украины от вступления в НАТО.