В Литву из ФРГ перебрасывают дополнительные силы для укрепления боевой группы НАТО в Рукле. Прибытие подкрепления ожидается в понедельник, 14 февраля. Усиление военного контингента связывают с ответом на агрессивные действия российских военных у границ Украины и ухудшением ситуации с безопасностью в странах Балтии.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Литвы.

Боевая группа сил НАТО под руководством Германии в настоящее время обслуживает около 1200 солдат союзников. Она дислоцируется в Литве на ротационной основе с 2017 года. С самого начала создания Батальонной боевой группы НАТО в Литве предусматривалось, что по мере необходимости в Рукле могут направляться подкрепления подразделений боевого обеспечения.

Всего за пять лет в боевой группе сил фронта НАТО в Литве служило около 15 000 солдат из 9 стран. Солдаты и гражданский персонал были направлены в Литву Германией, Нидерландами, Норвегией, Бельгией, Францией, Чехией, Хорватией, Люксембургом и Исландией.

Напомним, Канада выводит своих военных из Украины куда-то в Европу из-за угрозы вторжения России.

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