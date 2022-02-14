Великобритания поддержит отказ Украины от вступления в НАТО, если такое решение будет принято Киевом. Об этом заявил замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи в эфире телеканала Sky News.

"Любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу суверенитет Украины. Но если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством", - сообщил замминистра обороны Великобритании.

Напомним, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в разговоре с журналистом ВВС Radio 5 допустил, что Украина может согласиться отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

После этого в Офисе президента опровергли заявление посла Пристайко о готовности Киева отказаться от вступления в НАТО.

Ранее "Страна" писала о заявлении Брюсселя, что членство Украины в ЕС и НАТО пока не стоит на повестке дня.

Также мы сообщали, что генсек НАТО не исключает возможность военного конфликта в Европе из-за ситуации вокруг Украины.