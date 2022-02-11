Североатлантический Альянс принял решение расширить число многонациональных воинских контингентов в Румынии, Словакии и Болгарии.

Об этом со ссылкой на немецкое агентство DPA сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, на текущей неделе 30 государств-членов НАТО приняли соответствующее "предложение военных в ходе письменного процесса принятия решения".

Из всего восточного фланга НАТО не упомянута лишь Венгрия. Отметим, что в этой стране не раз говорили о том, что они исключают размещение у себя дополнительных войск НАТО.

Многонациональные контингенты НАТО будут размещены в Румынии, Словакии и Болгарии, как предполагается, не раньше весны.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО рассматривают возможность размещения боевых подразделений из 1 тысячи человек в каждой стране на восточном фланге альянса: не только в Балтии и Польше, как сейчас - но и в Румынии, Болгарии и Словакии.

2 февраля Джо Байден одобрил переброску американских войск в Европу. В Минобороны США сообщили, что Пентагон дополнительно направит в Румынию, Польшу и Германию около двух тысяч солдат. Всего в США в состоянии повышенной готовности находятся 8,5 тысяч военных.

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