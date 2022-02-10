Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что его государство не собирается размещать войска НАТО на своей территории.

Об этом он сказал в интервью Euronews.

"Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны, то есть венгерская армия и венгерские вооруженные силы, (они - Ред.) находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны", - сказал министр.

Также он напомнил, что Вашингтон и европейские столицы предупредили Москву, что любая агрессия в отношении Украины будет иметь последствия для РФ, включая санкции. При этом Сийярто считает, что такие меры "безуспешны и не работают".

"Моя позиция заключается в том, что если мы говорим о дальнейших санкциях, абсолютно необходимо провести честный анализ последствий действующих санкций", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали, что США могут перебросить в Польшу дополнительно около двух тысяч военных.

Также сообщали, что Латвия, Литва и Эстония просят НАТО увеличить численность войск на их территории.

Между тем, о том, что США и НАТО намерены наращивать войска в Европе, говорилось в ответах Вашингтона и альянса на предложения РФ по безопасности. Что еще предлагают Штаты, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.