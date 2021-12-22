Министр обороны Болгарии Стефан Янев не видит необходимости в размещении дополнительного военного контингента НАТО в республике.

Об этом министр обороны Болгарии сообщил в своем аккаунте Facebook во вторник, 21 декабря.

"В настоящее время НАТО комментирует различные варианты ответа на увеличение российского военного потенциала, в том числе расположение дополнительных войск в Болгарии и Румынии. На данном этапе на уровне военно-технического обсуждения окончательного решения не принято", - заявил Янев.

По мнению министра, эта дискуссия может привести к нежелательному усилению напряженности в регионе.

"Более того, на данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как реальную угрозу альянсу и его зоне безопасности. В связи с чем считаю, что нет необходимых обстоятельств, которые могут объяснить расположение дополнительных войск на нашей территории", - добавил министр обороны Болгарии.

Министр обороны Болгарии заявил об отсутствии необходимости размещать в Болгарии дополнительный силы НАТО. Источник: Facebook/Стефан Янев

Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не рассматривал возможность отправки американских войск в Украину в случае "вторжения России". По его словам, в случае "вторжения" американские войска будут отправлены в страны "Бухарестской девятки" (B9), расположенные на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).

Кроме того, президент США Джо Байден после разговора с Владимиром Зеленским обсудил с лидерами стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) ситуацию на границе России и Украины. Байден призвал союзников по НАТО к "сдерживанию, обороне и диалогу".

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД России назвали провокационным сигналом заявление США о возможном усилении сил НАТО в Восточной Европе.