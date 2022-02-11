В Европейском союзе заявили, что вопрос членства Украины в НАТО пока что не находится на повестке дня, однако и от Российской Федерации этот процесс никак не зависит.

Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано.

"Прежде всего, никто не будет говорить, что Украина не может стать членом ЕС. Никто также не будет говорить, что Украина не может стать членом НАТО. Поскольку это то, что пока не находится на повестке дня. И это выбор тех, кому предстоит принимать решения. Поэтому, это зависит не от внешних сторон, не от России, чтобы пытаться влиять на этот выбор. Это исключительно зависит от украинского народа, чтобы решать, а также от соответствующих организаций - ЕС и НАТО, чтобы принимать это во внимание, отталкиваясь от необходимых критериев и условий. Но все это на данном этапе является преждевременным", - сказал Стано.

В то же время он подтвердил, что в ЕС знают и признают европейские стремления нашей страны. В ответ на такую целеустремленность Евросоюз ответил подписанием с Украиной беспрецедентного Соглашения об ассоциации, которое создает много возможностей для политического объединения и экономической интеграции Украины с Евросоюзом.

Стано добавил, что Соглашение об ассоциации до сих пор имеет потенциал, который надо использовать.

"Не надо забегать вперед, не надо спекулировать над гипотетическими вопросами, за исключением факта, что мы должны быть четкими: выбор Украины должен оставаться за украинским народом, и когда речь пойдет об объединении или членстве в организациях, то также за этими организациями", - завершил Стано.

Напомним, ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ уже заявлял о том, что сейчас тема присоединения Украины к альянсу на повестке дня не стоит. По его словам, Киеву "следует провести много реформ внутри страны". Второй причиной невозможности вступления сейчас он назвал отсутствие согласия в альянсе по этому вопросу.

Кроме того, 9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не урегулировав ситуацию с аннексированным Крымом.