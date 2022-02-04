Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина в прошлом году подала документы в Кибер-НАТО, но одна из стран Евросоюза заблокировала вступление.

Об этом Данилов сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Название страны он не уточнил, но СМИ сообщают, что речь о Венгрии.

По словам секретаря СНБО, Украина подала документы в Кибер-НАТО еще летом прошлого года и прошла все соответствующие проверки. Но решение в институции, по аналогии с НАТО, принимаются консенсусом, и одна из стран ЕС октазала Украине в участии.

"Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали... Одна страна из всех, которые входят в этот Альянс, против. Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорят, искренние?",- заявил Данилов.

Напомним, с начала текущего года правительственные сайты Украины неоднократно подвергались кибератакам. В ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подверглись правительственные сайты: Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики и портал "Дия".

После этого не прошло и недели, как произошла новая хакерская атака - на этот раз под ударом оказался сервис системы электронных закупок Prozorro. 26 января киберпреступники атаковали официальный сайт Украины, а в конце месяца атаке подверглись органы судебной власти Украины.