Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявил о том, что со вчерашнего дня, 28 января, по официальным адресам судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами. При этом по ссылкам в письме загружается вредоносное программное обеспечение (вирус - Ред.).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

"Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают доверие. Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не стоит исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января хакерской атаке подверглись правительственные сайты: Министерства образования Украины, Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также портал "Дия".

В Министерстве иностранных дел Украины заподозрили Россию в хакерской атаке на правительственные сайты.

Вместе с тем, 18 января хакеры вновь атаковали сайты государственных структур Украины. На этот раз под ударом оказался сервис системы электронных закупок Prozorro.

"Страна" писала о том, что известно о последствиях кибератаки на сайты госорганов, а также, что в Госспецсвязи назвали программу, которую использовали при кибератаке на украинские правительственные сайты. По данным ведомства, хакеры использовали программу-вайпер WhisperGate.