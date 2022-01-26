В ночь на 26 января хакеры атаковали официальный сайт Украины Ukraine.ua. Из-за попытки взлома портал несколько часов был недоступен для пользователей.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Атакованный сайт возобновил работу в 13:00. Также в ведомстве предупреждают, что до конца дня возможны временные проблемы с доступом к ресурсу. При этом специалисты принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы Ukraine.ua.

Напомним, официальный сайт Украины презентовали год назад. Его создали для информирования иностранцев о путешествиях, обучении, а также возможностях инвестиций в страну. В основе ресурса ukraine.ua лежит визуальный бренд Ukraine Now. Обслуживает сайт МИД Украины. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, на сайт возлагаются функции стабильного официального окна в Украину в онлайн-пространстве.

Ранее "Страна" писала о том, что хакер выставил на продажу персональные данные миллионов украинцев и заявил, что они получены из "Дии".

Также мы сообщали, что в "Дие" возобновили доступ к страховым полисам. Они почти неделю были недоступны из-за хакерской атаки.