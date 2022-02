Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в разговоре с журналистом ВВС Radio 5 допустил, что Украина может согласиться отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба ВВС Radio 5 в своем Тwitter-аккаунте.

"Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил Стивену Нолану (журналисту - Ред.), что его страна может согласиться не вступать в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Это означало бы, что страна отказывается от цели, прописанной в ее конституции", - так подписано интервью с послом.

На вопрос, рассматривает ли Киев возможность отложить свои планы по членству в НАТО, несмотря на то, что это прописано в украинской конституции, посол ответил: "Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому".

По словам Пристайко, Украина может проявить "гибкость".

Отметим, что это первое подобное заявление от украинских официальных лиц со времён Майдана. То есть - за последние 8 лет.

