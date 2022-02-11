Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который вчера обсудил с президентом Зеленским наращивание российской мощи у границ Украины, считает, что из-за сложившейся ситуации Европа рискует оказаться в новом военном конфликте.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Румынии, пишет ТАСС в пятницу, 11 февраля.

"Есть реальный риск нового военного конфликта в Европе, потому что наращивание российских сил продолжается", - заявил Столтенберг.

Напомним, Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ситуацию вокруг Украины. Генсек НАТО в очередной раз призвал Россию к деэскалации и диалогу.

Кроме того, Стлтенберг направил письмо с предложением провести новые переговоры по военной транспарентности и ситуации в Украине главе российского МИД Сергею Лаврову.

Между тем в США продолжают говорить о возможном "российском вторжении" в Украину и призывают своих граждан покинуть нашу страну.

Почему Западные СМИ продолжают писать о "российском вторжении", в то время как в Москве опровергают такие планы, кому выгодно нагнетание "военной истерии" в информационном поле. А также как это связано с внутренними политическими факторами США и Великобритании разобралась спецкор "Страны" Олеся Медведева в новом выпуске своего "Ясно.Понятно" блога: