В Офисе президента отреагировали на слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев готов отказаться от вступления в НАТО ради предотвращения войны с Россией. По мнению пресс-секретаря Зеленского Сергея Никофорова, послу необходимо объясниться, что он имел в виду, говоря о членстве в НАТО.

Об этом Сергей Никифоров рассказал в комментарии LIGA.net.

"Посол использовал слово "гибкость". Думаю, прежде. чем делать выводы, особенно такие громкие, стоит дать ему возможность пояснить, что именно он имел в виду. Тем не менее, каким бы не было разъяснение, североатлантический и европейский курс остается безусловным приоритетом нашей страны", – сказал Никифоров.

Он добавил, что курс Украины в НАТО не только закреплен в Конституции, но и относительно него существует полное единство власти и общества.

Не оставили без внимания заявление посла и в Министерстве иностранных дел Украины. Спикер МИД Олег Николенко считает, что фразу о НАТО вырвали из контекста.

"Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями. В то же время посол справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но страна в настоящее время не является членом этого или другого альянса безопасности. Поэтому ключевым для нас становится вопрос гарантий безопасности", - заявил Николенко в комментарии для "Обозревателя".

По его словам, "ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины"

"Так что, судя по всему, заявление Пристайко объявят его личным мнением, как минимум. А то и с поста снимут и на "Миротворец" внесут", - комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, в МИД РФ считают, что НАТО нагнетает ситуацию вокруг Украины, чтоб наращивать военную мощь у границ России.

Также сообщалось, что членство Украины в ЕС и НАТО пока не стоит на повестке дня.