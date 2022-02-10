Президент России Владимир Путин считает, что в нынешней обстановке необходимо добиваться от Соединенных Штатов и и Североатлантического Альянса исчерпывающих гарантий безопасности для страны.

Об этом президент РФ указал в поздравительном послании сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, сообщает пресс-служба Кремля в четверг, 10 февраля.

"Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь - добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - сказал Путин.

Ранее мы писали, что в Кремле заявили, что Запад предпочитает обсуждать "нападение РФ на Украину" вместо гарантий безопасности. Кроме того, там добавили, что напряженная атмосфера все еще сохраняется.

Также мы писали о том, что испанская газета опубликовала ответы США и НАТО на российские предложения по безопасности.

О том, что Вашингтон и Североатлантический альянс готовы предложить России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.