Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности, в частности по конкретным мерам транспарентности и укрепления доверия. А вот в ответе НАТО российская сторона усмотрела хамство и вызывающие формулировки.

Об этом журналистам сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.



"Мы серьезно восприняли те соображения по конкретным мерам транспарентности, укрепления доверия, снижения рисков, которые содержатся, в частности, в американском документе. В НАТОвском (ответе - Ред.), кстати, процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американским, хотя в американском тоже хватает элементов неприемлемых постановок вопроса", - сказал он.

Согласно тексту ответа США на предложения РФ, опубликованному в испанской газете El Pais, Вашингтон готов обсудить с Москвой возможность инспекции объектов ПРО в Румынии и Польше в обмен на осмотр российских объектов.

Отвечая на вопрос, устраивает ли такое предложение Москву, Рябков сказал: "Мы не погружаемся в материю конкретики этого предложения сейчас, потому что для нас главное - понять, готовы ли на той стороне к продолжению серьезного разговора по нерасширению НАТО и возврату инфраструктуры, его (альянса - Ред.) конфигурации к положению по состоянию на 1997 год, на момент подписания Основополагающего акта. Вот от этого зависит все остальное".

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле заявили, что Запад предпочитает обсуждать "нападение РФ на Украину" вместо гарантий безопасности.

Также мы сообщали, что Госдеп подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа США и НАТО по гарантиям безопасности.