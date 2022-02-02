Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил подлинность опубликованных в испанской газете El Pais ответов Штатов и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Об этом спикер внешнеполитического ведомства заявил на брифинге 2 февраля.

"Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными", - сказал Прайс.

Как писала "Страна", 2 февраля испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид". В материалах говорилось, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше, взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине и некоторые другие темы. При этом один из авторов материала Ибай Арбиде Аса после публикации заявил, что находится в Украине.

Мы также сообщали, что МИД России не стал опровергать подлинность опубликованных ответов США по безопасности.