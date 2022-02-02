В Министерстве иностранных дел России не стали подтверждать или опровергать подлинность опубликованных в испанской газете El País ответов Соединенных Штатов и НАТО на предложения Москвы, переадресовав соответствующий вопрос в Вашингтон.

Об этом "РИА Новости" сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Так, отвечая на просьбу агентства прокомментировать подлинность появившихся в El Pais ответов США и НАТО Захарова сказала, что "это вопрос к США".

Напомним, сегодня испанская газета El País опубликовала документы, которые, как утверждается, являются официальными ответами США и НАТО на предложения России по безопасности. В документах, в частности, говорится, что США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в альянс.

Также мы писали, что из ответов НАТО и США на предложения России по безопасности, которые опубликовала испанская газета El País, следует, что главное требование РФ о гарантиях невступления Украины в альянс не обсуждаются.

При этом США готовы обсудить с Россией "взаимные меры транспарентности и взаимные обязательства как США, так и России воздерживаться от размещения наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных сил с боевой задачей на территории Украины".