Из ответов НАТО и США на предложения России по безопаснооости, которые опубликовала испанская газета El País, следует, что главное требование РФ о гарантиях невступления Украины в альянс не обсуждаются.

НАТО и США не стали обсуждать гарантии о не расширении альянса и о не вступлении туда Украины.

При этом США готовы обсудить с Россией "взаимные меры транспарентности и взаимные обязательства как США, так и России воздерживаться от размещения наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных сил с боевой задачей на территории Украины".

"Позиция правительства США заключается в том, что прогресс по этим вопросам (разоружение и меры доверия) может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины", - говорится в документах.

В США и НАТО призвали Россию "немедленно деэскалировать ситуацию около Украины проверяемым, своевременным и прочным образом".

Также США и НАТО предложили России диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск, а также миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии.

Кроме того, НАТО и США заявили об отсутствии намерений размещать ядерное оружие в странах Восточной Европы.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО отвергли ключевые предложения России по гарантиям безопасности.

Также мы писали, что МИД России потребовал у НАТО ответить, как страны альянса будут укреплять свою безопасность, не ущемляя других.