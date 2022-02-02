Министр обороны США Ллойд Остин отправится в Европу, чтобы обсудить с партнерами по НАТО ситуацию вокруг Украины.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила корреспондент "Голоса Америки" Карла Бэбб.



Журналист написала, что данные о поездке Остина в Европу ей предоставил пресс-секретарь оборонного ведомства США в ходе интервью.

"Министр обороны Остин отправится в Европу позднее в этом месяце, чтобы встретиться с союзниками по НАТО на фоне напряженности в отношениях с Россией из-за Украины", - написала она.

При этом Бэбб добавила, что глава Пентагона примет участие во встрече глав министерств обороны стран НАТО 16-17 февраля.

Напомним, недавно в Госдепе США заявили об однозначной необходимости укреплять восточный фланг НАТО, поскольку дипломатия пока не работает так, как этого хотел бы Запад.

Ранее мы писали, что Пентагон пока что не готов перебрасывать дополнительные войска в Европу в связи с ситуацией вокруг Украины.

Также мы сообщали, что в Пентагоне заявили, что Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной.