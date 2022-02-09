В Турции ожидают что визит президента Российской Федерации Владимира Путина, которого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в Анкару, состоится в текущем месяце.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на дипломатический источник.

"Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно, это будет 14 февраля", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин принял приглашение лидера Турции, но приехать намеревался только тогда, когда позволят эпидемиологическая обстановка и графики.

При этом Эрдоган приглашает не только Путина, но и президента Украины Владимира Зеленского. Президент Турции предложил коллегам из Украины и России встретиться на территории его страны. И это не первое его подобное предложение, только в декабре прошлого года он трижды заявил о готовности стать посредником между Москвой и Киевом.

Также "Страна" сообщала, что 5 февраля, через два дня после визита в Киев к президенту Украины Владимиру Зеленскому, президент Турции Эрдоган объявил о заражении штаммом коронавируса "Омикрон".