Путин может приехать к Эрдогану в Турцию в День всех влюбленных
В Турции ожидают что визит президента Российской Федерации Владимира Путина, которого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в Анкару, состоится в текущем месяце.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на дипломатический источник.
"Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно, это будет 14 февраля", - рассказал собеседник агентства.
Напомним, президент РФ Владимир Путин принял приглашение лидера Турции, но приехать намеревался только тогда, когда позволят эпидемиологическая обстановка и графики.
При этом Эрдоган приглашает не только Путина, но и президента Украины Владимира Зеленского. Президент Турции предложил коллегам из Украины и России встретиться на территории его страны. И это не первое его подобное предложение, только в декабре прошлого года он трижды заявил о готовности стать посредником между Москвой и Киевом.
Также "Страна" сообщала, что 5 февраля, через два дня после визита в Киев к президенту Украины Владимиру Зеленскому, президент Турции Эрдоган объявил о заражении штаммом коронавируса "Омикрон".