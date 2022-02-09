Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 7 февраля призвал Киев соблюдать Минские соглашения словами "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица". Многие узнали цитату из песни "Гости" 1993 года ялтинской панк-группы "Красная плесень".

Однако в Кремле это опровергли.

"Ну, нравится, не нравится - терпи, моя красавица. Надо исполнять", - сказал Путин в ответ на слова Зеленского о том, что тому не нравится ни один пункт из Минских соглашений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не слушает группу "Красная плесень".

"Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы. И, наверное, думаю, что в свое время эта группа - я тоже, честно говоря, не знаком - позаимствовала это из русского фольклора", - предположил Песков.

Он добавил, что французским журналистам "было очень тяжело перевести на французский язык".

Фразу президента прокомментировала и сама группа "Красная плесень". Музыканты фактически повторили слова Пескова.

"Официально подтверждаем, что данные строчки взяты из народного фольклора и ходили в народе давно, до появления "Красной плесени", - пояснили музыканты.

В песне "Гости" использованы популярные в позднесоветское время так называемые садистские стишки. В частности, в ней есть такие строки: "Спит красавица в гробу. Я подкрался и @бу. Нравится, не нравится - спи моя красавица".

"Страна" приводила реакцию Зеленского на слова Путина о красавице.

Мы также писали, что Путин на упомянутой пресс-конференции также заявлял, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договорённостей.