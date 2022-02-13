Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военнослужащие не будут воевать в Украине в случае вторжения России.

Об этом представитель Пентагона сообщил в эфире телеканала MSNBC в воскресенье, 13 февраля.

"Президент США Джо Байден ясно дал понять, что американские военнослужащие не будут воевать в Украине", - заявил Джон Кирби.

По его словам, применение войск США даже для эвакуации из страны американских граждан "повысило бы риск просчета и увеличило вероятность столкновения российских и американских вооруженных сил", что, по мнению пресс-секретаря Пентагона, вывело бы ситуацию "на новый уровень".

Кирби добавил, что у американских граждан в Украине сохраняются возможности для того, чтобы самостоятельно покинуть страну без помощи военных.

"Для этого есть инфраструктура, транспорт, дороги, ведущие из Украины. Не должно быть никакой необходимости в том, чтобы военные осуществляли эвакуацию американцев с Украины", - заявил представитель Пентагона.

Напомним, что президент США Джо Байден назвал датой вторжения РФ в Украину 16 февраля. Эту же информацию представителям СМИ подтвердили несколько официальных лиц США.

Ранее "Страна" сообщала, что в Пентагоне не могут подтвердить, что вторжение России в Украину начнется 16 февраля.

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