После разговора президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Джо Байдена по его итогам дал брифинг помощника главы Кремля Юрий Ушаков. Он предположил, для чего Запад нагнетает обстановку вокруг Украины.

Слова Ушакова приводит сайт Кремля.

У помощника Путина попросили объяснить логику американской стороны: если Байден знает, что у него предстоит телефонный разговор с Путиным, зачем тогда анонсировать на 16 февраля "вторжение" России в Украину, после чего лихорадит весь мир?

"Вы же знаете прекрасно, что вокруг передвижения наших войск по своей территории – пусть недалеко от украинских границ – уже не первый месяц нагнетается напряжённость, а в последние дни, часы ситуация просто доведена до абсурда, я с этим согласен полностью. Но факты такие, что американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты этого «вторжения», а параллельно вместе с союзниками накачивают "военные мускулы" Украины. Выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество направляемых армейских инструкторов. То есть под аккомпанемент утверждений о "вторжении" создаются предпосылки для возможных провокационных действий украинских вооружённых сил", - ответил Ушаков.

Ранее о том же заявляли в Госдуме. Первый заместитель председателя Комитета по международным делам в Думе Вячеслав Никонов заявил, что "Украина находится под внешним американским управлением, не исключено, что там готовится серьезная военная провокация".

Ранее "Страна" приводила другие подробности о разговоре президентов, которыми поделился Ушаков.