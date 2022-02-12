Разговор президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Джо Байдена завершился в субботу в 12:06 по времени часового пояса Вашингтона (19:06 по Киеву). Беседа прошла на фоне активизации информационной кампании о подготовке российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

"Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищенной связи закончился в 12:06 по времени восточного побережья США", - заявили в Белом доме.

О содержании и итогах беседы американская сторона пока не сообщает.

Президенты США и России созвонились сегодня, 12 февраля раньше запланированного времени - в 11:04 по восточному времени США (в 18:04 по Киеву).

Мы также сообщали о том, что накануне телефонных переговоров с Джо Байденом Владимир Путин пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. Темами разговора были Украина и предложения России по поводу деэскалации отношений с НАТО.

До этого, 7 декабря, у президентов состоялись переговоры в режиме видеоконференции по защищенной связи. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.