Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вечером в субботу, 12 февраля, созвонился с главой российского государства Владимиром Путиным. Переговоры начались раньше запланированного времени - в 11:04 по восточному времени США (в 18:04 по Киеву).

Об этом сообщает CNN.

Как передает корреспондент CNN, глава Белого дома находится в своей загородной резиденции Camp David.

Президенты созвонились через несколько часов после того, как США вывели часть своих войск из Украины и приказали эвакуировать сотрудников своего посольства, поскольку растут их опасения, что российское вторжение в страну может произойти в ближайшие несколько дней.

Накануне звонка западные СМИ активно принялись писать о том, что эскалация конфликта с Россией может начаться уже в ближайшие дни. В Белом доме сделали аналогичные заявления. Там считают, что российские войска могут начать вторжение еще до завершения Олимпиады в Пекине, если Путин примет такое решение.

На фоне этих сообщений в течение сегодняшнего дня ряд стран рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в нашу страну, а некоторые призвали в срочном порядке покинуть украинскую территорию. США же решили сократить свое диппредставительство в Украине.