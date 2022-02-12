В течение сегодняшнего дня три государства опубликовали рекомендации для своих граждан по поводу поездок в Украину. Сейчас к ним присоединились Италия, Швеция и Турция. Теперь в списке государств, которые призывают своих жителей уехать из нашей страны, насчитывается 22 пункта.

Рекомендации опубликовали пресс-службы МИД Италии и Швеции.

"В связи со сложившейся ситуацией, в качестве меры предосторожности, согражданам предлагается временно покинуть страну имеющимися коммерческими рейсами и отложить все второстепенные поездки в Украину," - сообщает посольство Италии в Украине на своей Twitter-странице.

МИД Швеции придерживается аналогичной позиции, заявив на сайте, что "из-за серьезной и непредсказуемой ситуации с безопасностью в стране и ее окрестностях Министерство иностранных дел сегодня приняло решение порекомендовать воздержаться от любых поездок в Украину и призвать шведов, находящихся в Украине, покинуть страну".

В свою очередь МИД Турции рекомендовал турецким гражданам не посещать восточные приграничные районы Украины без особой надобности. Об этом в Twitter пишет турецкое госагентство "Анадолу".

Между тем замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил о том, что военные инструкторы Соединенного Королевства, которые были отправлены в Украину для обучения местных военнослужащих, начнут покидать нашу страну 12-13 февраля. Кроме того, он также призвал британцев покинуть украинское государство сейчас, потому что в случае военного вторжения у правительства Великобритании не будет возможности эвакуировать своих граждан из Украины.

Напомним, ранее журналист "Страны" Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, почему дипломаты США начали убегать из Киева, а Евросоюза - сидят спокойно.