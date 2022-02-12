Литва и Объединённые Арабские Эмираты также рекомендовали своим гражданам покинуть Украину
Литва и Объединённые Арабские Эмираты присоединились к 15 странам, которые призывают своих граждан покинуть Украину.
Об этом сообщают европейские СМИ.
Полный список государств, рекомендовавших своим гражданам покинуть украинскую страну, на сегодняшний день выглядит так:
- США;
- Нидерланды;
- Япония;
- Южная Корея;
- Израиль;
- Черногория;
- Норвегия;
- Латвия;
- Великобритания;
- Эстония;
- Канада;
- Бельгия;
- Новая Зеландия;
- Австралия;
- Финляндия;
- Литва;
- ОАЭ;
- Германия.
Между тем замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил о том, что военные инструкторы Соединенного Королевства, которые были отправлены в Украину для обучения местных военнослужащих, начнут покидать нашу страну 12-13 февраля. Кроме того, он также призвал британцев покинуть украинское государство сейчас, потому что в случае военного вторжения у правительства Великобритании не будет возможности эвакуировать своих граждан из Украины.
Тем временем близ села Валуйки в Белгородской области России были замечены перемещения колонн российских военных. Это происходит в 10 километрах от границы Украины.
Напомним, ранее журналист "Страны" Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, почему же дипломаты США начали убегать из Киева, а Евросоюза - сидят спокойно.