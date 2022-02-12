Министерство иностранных дел Бельгии рекомендует своим гражданам покинуть территорию Украины из-за угрозы российского вторжения.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Все поездки на всю территорию Украины категорически не рекомендуются. Гражданам, которые в настоящее время находятся на Украине и чье присутствие не является абсолютно необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве отметили, что с ноября прошлого года на границах Украины, Беларуси и России нарастает напряженность, а ситуация остается непредсказуемой.

"Следует принимать во внимание, что в случае внезапного ухудшения ситуации, средства связи на Украине, включая телефонную и интернет, могут быть нарушены. Это может иметь серьезные последствия для функционирования аэропортов и затруднить авиасообщение", - добавили дипломаты.

В связи с этим МИД предупреждает, что в случае ухудшения ситуации эвакуация не может быть гарантирована.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала канадских граждан немедленно покинуть территорию Украины. Кроме того, она добавила, что канадские дипломаты остаются на своих рабочих местах и продолжают оказывать консульские услуги.

Тем временем американские журналисты утверждают, что Госдеп США начал лично обзванивать своих граждан, находящихся в Украине. По словам журналиста Buzzfeed Кристофера Миллера, подобный звонок поступил фотографу Питу Кихарту.