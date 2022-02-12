Перемещение колонны российских военных заметили близ села Валуйки в Белгородской области России.

Об этом сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель".

По данным телеграмм-канала, это Росгвардия. Отметим, что Валуйки находятся в 10 километрах от границы с Украиной

"Военная техника. Целый военный обоз, полевая кухня. Передвигаются на наши рубежи", - комментирует происходящее на видео мужчина.

В колонне машины с запасами топлива, тентованные грузовики. Всего около 50 автомобилей. Номера закрашены, так что регион, откуда они прибыли, неизвестен. Но авторы видео предполагают (по внешнему виду солдат), что это чеченцы.

Судя по дате публикации видео в ТикТок, оно было снято 3 дня назад.

Напомним, ранее мы писали о том, что по данным разведки США, в России рассматривают девять вариантов военного вторжения в Украину. При этом Москва якобы намерена захватить Киев в течение двух суток и выйти к Приднестровью.

Между тем посольство России в США назвали "абсолютно беспочвенными" заявления о том, что России готовится напасть на Украину во время или после Олимпиады.