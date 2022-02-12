США в субботу объявят о срочной эвакуации сотрудников своего посольства в Украине.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники среди "официальных лиц"

Агентство сообщает, что соответствующее распоряжение Госдепартамент сделает сегодня, 12 февраля

Небольшое количество дипломатов все же может остаться в Киеве, но подавляющее большинство из почти 200 американцев в посольстве будут высланы за пределы Украины.

Напомним, по данным разведки США, в России рассматривают девять вариантов военного вторжения в Украину. При этом Москва якобы намерена захватить Киев в течение двух суток и выйти к Приднестровью. По оценкам экспертов оборонных и разведывательных ведомств США, при полномасштабном вторжении Россия может ударить в двух основных направлениях - с севера и юга.

Также "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден во время сегодняшнего разговора с лидерами стран НАТО и ЕС заявил им, что Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

На фоне этого заявления американцы в Украине начали получать звонки из посольства США с призывом к эвакуации, а в Белом доме заявили о сокращении персонала посольства США в Украине.