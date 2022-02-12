По данным разведки США, в России рассматривают девять вариантов военного вторжения в Украину. При этом Москва якобы намерена захватить Киев в течение двух суток и выйти к Приднестровью.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в разведывательных агентствах США.

По оценкам экспертов оборонных и разведывательных ведомств США, при полномасштабном вторжении Россия может ударить в девяти направлениях.

По данным разведки, РФ полностью привела в боевую готовность 100 батальонно-тактических групп, каждая из них состоит из 800-900 военных.

Кроме того, президент России Владимир Путин, по их данным, отправил к границе шесть из семи подразделений российского спецназа, в каждом из которых от 200 до 300 профессиональных бойцов.

Разведка считает, что есть два масштабных сценария действий. Оба предполагают тактику окружения: силы одновременно заходят с разных сторон, чтобы окружить украинские части и загнать их в котел.

По одному из этих двух сценариев, Россия намерена захватить весь левый берег Днепра, на котором размещена половина личного состава Вооруженных сил Украины, включая наиболее профессиональные подразделения.

Российский танковый и механизированный контингент будет двигаться в направлении Днепра, окружая Полтаву и Харьков. Со стороны же "ЛДНР" сразу двинутся силы пехоты по трем маршрутам, перекрывая выход к побережью Азовского моря.

По данным американской разведки, из Крыма вылетят военные вертолеты, которые будут поддерживать силы пехоты атаками с воздуха.

У россиян есть вариант высадки десанта с моря и с воздуха на побережье Черного моря у Одессы, чтобы создать коридор по суше к Приднестровью вдоль Днестра, где также есть российский военный контингент. По оценке американцев, у побережья Украины Россия дислоцировала подлодки и пять десантных кораблей. Еще шесть десантных кораблей должны прибыть в ближайшие дни.

Другой вариант наступления - с севера, со стороны границы Черниговской области с Россией и белорусско-украинской границы. В этом случае российские группы будут двигаться на юг в Житомир и юго-восток в Киев, чтобы оцепить эти города. По оценке американцев, при нападении будут применять наземную артиллерию, кибератаки и наземные подразделения.

Благодаря хорошему состоянию автодорог в этих регионах, прогнозирует разведка, российские танки могут достичь Киева меньше, чем за двое суток. Российская армия разместила два зенитно-ракетных комплекса С-400 "Триумф" на территории Беларуси, что позволит им контролировать воздушное пространство и сбивать украинские самолеты.

По их словам, во время этой атаки россияне намерены начать артиллерийский огонь ночью и применить баллистические ракеты средней дальности. Их мишенями будут армейские склады с боеприпасами, системы противоракетной и противовоздушной обороны, военные станции связи и другая критическая инфраструктура ВСУ.

Россия планирует лишить ВСУ способности защищаться в первые несколько часов наступления с применением кибератак, в частности на электростанциях, чтобы военные в разных частях страны потеряли возможность коммуникации между собой. Одновременно с цифровыми атаками у военных инженеров и подразделений пехоты будет задача разъединить части украинского войска физически, захватывая мосты и переправы.

Кроме того, американские разведчики оценивают число возможных потерь среди гражданского населения в 50 тысяч погибших и раненых.

Американский военный эксперт Роб Ли считает, что Россия способна совершить массовые атаки на украинские аэродромы в первые 20-30 минут атаки.

Кроме того, по мнению Ли, российское военное командование постарается избежать больших потерь среди гражданского населения, а скорее всего сосредоточится на ликвидации личного состава ВСУ, отчасти, чтобы оправдать вторжение в глазах собственных граждан.

В то же время, по мнению Ли, Россия все еще может передумать и совершить менее масштабную атаку, например на Донбассе, или попытаться свергнуть украинское правительство и назначить более благосклонное к России руководство, избежав широкомасштабных боевых действий.

Отметим, что Россия категорически отрицает планы нападения на Украину.

Ранее "Страна" сообщала, что в ЦРУ датой вторжения назвали 16 февраля.

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