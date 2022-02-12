Военные инструкторы Соединенного Королевства, которые были отправлены в Украину для обучения местных военнослужащих, начнут покидать нашу страну 12-13 февраля.

Об этом в субботу заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью телеканалам "BBC" и "Sky News".

"Все они (инструкторы - Ред.) будут вывезены. В Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, когда же британские военные инструкторы покинут Украину, Хиппи добавил, что "они уезжают в течение выходных".

По словам замминистра обороны, власти Великобритании не будут иметь возможность эвакуировать своих сотрудников из Украины в случае возможного вторжения российских войск в нашу страну.

"Мы рассчитываем на лучшее, но готовимся к худшему. Британские подданные должны немедленно покинуть Украину любыми возможными способами. Им не стоит надеяться, что, как это было летом в Афганистане, будет какая-либо возможность (организовать - Ред.) военную эвакуацию. Они должны покинуть (Украину - Ред.) сейчас", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Ранее мы сообщали о том, что Канада передислоцировала своих военных инструкторов в Украине к западу от реки Днепр, то есть дальше от границы с Россией. Такое решение было принято на фоне опасений "российского вторжения".

Также мы информировали о том, что МИД Великобритании порекомендовал гражданам Соединенного Королевства воздержаться от поездок в Украину. А тех британцев, которые находятся в нашей стране, призвал покинуть Украину сейчас, пока еще доступны коммерческие рейсы.