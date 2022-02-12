Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что страна решила оптимизировать штат своих загранучреждений в Украине, опасаясь возможных провокаций.

"Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине",- сказала Захарова.

В то же время Захарова уточнила, что посольство РФ в Киеве и консульские учреждения "продолжат выполнение основных функций".

Напомним, посольство России в США назвали "абсолютно беспочвенными" заявления о том, что России готовится напасть на Украину во время или после Олимпиады.

Также мы писали, что по данным разведки США, в России рассматривают девять вариантов военного вторжения в Украину. При этом Москва якобы намерена захватить Киев в течение двух суток и выйти к Приднестровью. По оценкам экспертов оборонных и разведывательных ведомств США, при полномасштабном вторжении Россия может ударить в двух основных направлениях - с севера и юга.

Также "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден во время сегодняшнего разговора с лидерами стран НАТО и ЕС заявил им, что Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.