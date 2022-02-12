Американская конгрессмен Тулси Габбард раскритиковала действия украинских властей, обвинив их в продвижении авторитарной политики. Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов.

"Зеленский ведет репрессии против оппозиции, закрыл телеканал, которые его критиковал. А Байден все это поддерживает. И я думаю - а не хочет ли он повторить что-то подобное в США?" – сказала она.

При этом ведущий поддержал политика, заявив, что "и сам хотел это сказать".

"Вот такая, блин, демократия", - уточнил он.

Напомним, министерство иностранных дел Бельгии рекомендует своим гражданам покинуть территорию Украины из-за угрозы российского вторжения.

"Страна" также писала, что глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала канадских граждан немедленно покинуть территорию Украины. Кроме того, она добавила, что канадские дипломаты остаются на своих рабочих местах и продолжают оказывать консульские услуги.

Тем временем американские журналисты утверждают, что Госдеп США начал лично обзванивать своих граждан, находящихся в Украине. По словам журналиста Buzzfeed Кристофера Миллера, подобный звонок поступил фотографу Питу Кихарту.