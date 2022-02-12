МИД Германии призвал своих граждан как можно быстрее покинуть Украину
Министерство иностранных Германии призвало своих граждан как можно быстрее покинуть территорию Украины, если их присутствие не является необходимым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Напряжение между Россией и Украиной продолжает расти последними днями на фоне массового присутствия и перемещения российских военных подразделений вблизи границ Украины. Нельзя исключать военный конфликт", - говорится в сообщении.
В то же время дипломаты уточнили, что генконсульство "Донецк", размещенное временно в Днепре, временно закроют.
"В чрезвычайных ситуациях немцам, которые проживают в районе ГК "Донецк", нужно обращаться в посольство в Киеве", - говорится в тексте.
В то же время гражданам ФРГ, которые останутся на территории Украины, рекомендуют внимательно следить за объявлениями и публикациями СМИ, а также зарегистрироваться в список предотвращения кризисных ситуаций немецкого МИД.
Напомним, военные инструкторы Соединенного Королевства, которые были отправлены в Украину для обучения местных военнослужащих, начнут покидать нашу страну 12-13 февраля.