Министерство иностранных Германии призвало своих граждан как можно быстрее покинуть территорию Украины, если их присутствие не является необходимым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Напряжение между Россией и Украиной продолжает расти последними днями на фоне массового присутствия и перемещения российских военных подразделений вблизи границ Украины. Нельзя исключать военный конфликт", - говорится в сообщении.

В то же время дипломаты уточнили, что генконсульство "Донецк", размещенное временно в Днепре, временно закроют.

"В чрезвычайных ситуациях немцам, которые проживают в районе ГК "Донецк", нужно обращаться в посольство в Киеве", - говорится в тексте.

В то же время гражданам ФРГ, которые останутся на территории Украины, рекомендуют внимательно следить за объявлениями и публикациями СМИ, а также зарегистрироваться в список предотвращения кризисных ситуаций немецкого МИД.

Напомним, военные инструкторы Соединенного Королевства, которые были отправлены в Украину для обучения местных военнослужащих, начнут покидать нашу страну 12-13 февраля.