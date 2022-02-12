Правительство Ирака призывает своих граждан уехать из Украины, а сотрудников посольства в Киеве воспользоваться ежегодным отпуском, исходя из соображений безопасности.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на распространенное в субботу заявление внешнеполитического ведомства арабской республики.

"МИД выражает свое беспокойство относительно безопасности иракской общины на Украине в связи с чрезвычайными обстоятельствами, сложившимися там, и призывает иракцев покинуть украинскую территорию, а также просит граждан воздержаться от поездок в эту страну ради собственной безопасности", - говорится в сообщении правительства.

Кроме того, МИД Ирака призвал сотрудников посольства арабской государства в Киеве "воспользоваться ежегодным отпуском таким образом, чтобы обеспечить безопасность членов дипломатической миссии".

Напомним, замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил о том, что военные инструкторы Соединенного Королевства, которые были отправлены в Украину для обучения местных военнослужащих, начнут покидать нашу страну 12-13 февраля. Кроме того, он также призвал британцев покинуть украинское государство сейчас, потому что в случае военного вторжения у правительства Великобритании не будет возможности эвакуировать своих граждан из Украины.

Напомним, ранее журналист "Страны" Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, почему же дипломаты США начали убегать из Киева, а Евросоюза - сидят спокойно.