Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, дипломатическое ведомство ФРГ сокращает персонал посольства в Киеве и переносит генконсульство из Днепра во Львов. Госдепартамент США решил следовать примеру союзников.

Об этом говорится на официальной странице МИД ФРГ в Twitter.

"Мы оставим наше посольство в Киеве открытым, но сократим дислоцированный там дипломатический персонал. Наше генеральное консульство в Донецке, базирующееся в Днепре с 2014 года, будет временно переведено во Львов", — процитировала пресс-служба МИД слова министра в Twitter.

По словам Бербок, она приняла решение усилить уже принятые ранее меры по предотвращению кризиса на Украине. Министр добавила, что в МИД ФРГ проходит совещание с участием представителей других ведомств и сил безопасности.

Между тем в Госдепартаменте США также приняли решение перевести часть своего дипломатического персонала во Львов по соображениям безопасности из-за близости Киева к границам Украины.

Ранее мы писали о том, что Министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан как можно быстрее покинуть территорию Украины, если их присутствие не является необходимым.

Мы также сообщали, что по данным журналиста Buzzfeed News Кристофера Миллера, американцам в Украине звонят из Государственного департамента США и просят немедленно покинуть Украину.