Накануне телефонных переговоров с Джо Байденом президент РФ Владимир Путин пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу французского лидера.



"Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе", – говорится в сообщении агентства.

Также в агентстве рассказали о заявлении Макрона Путину, что "искренний диалог" несовместим с "эскалацией" в Украине.

Вскоре после публикации агентства появился официальный пресс-релиз Кремля о разговоре.

В Кремле рассказали, что сегодня прошёл углублённый обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ и преодоления тупика в урегулировании конфликта в Украине, в том числе с учётом бесед Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств.

"Владимир Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы. Подчёркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договорённостей, что ещё раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств "нормандского формата", - сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Там добавили, что Путин и Макрон обсудили также ситуацию, связанную "с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском вторжении" в Украину, под аккомпанемент которых идёт масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе".

Вообще за последнее время президент России трижды общался по телефону со своим французским коллегой. Сначала президенты созванивались 28 января, а затем еще один разговор состоялся спустя три дня, 31 января. Тогда собеседники условились о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции. Третий раз Путин и Макрон созвонились 3 февраля.

А 7 февраля в Москве прошла личная встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Переговоры двух президентов продлились более пяти часов. Глава французского государства рассчитывал во время рабочего визита в Кремль достичь "мирного соглашения" по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины.

На следующий день, 8 февраля, Макрон прибыл в Киев, где призвал президента Украины Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения.