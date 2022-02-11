Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава французского государства Эммануэль Макрон не стал делать российский тест на Covid-19 перед встречей с Владимиром Путиным, именно поэтому они придерживались дистанции.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя Кремля.

Песков подтвердил информацию о том, что Макрон не сдавал тест на Covid-19 перед встречей с Путиным.

"Это вызывает большой интерес. Действительно, в некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями непосредственно, сидя совсем рядом, сидя перед камином в представительском кабинете, они обмениваются рукопожатиями и так далее. А с кем-то переговоры проходят за столом по длинной стороне или по короткой стороне они сидят, и это расстояние примерно шесть метров. Это действительно связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам, и они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами. Мы с пониманием к этому относимся, эти нормальная мировая практика, но в этом случае вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно, и тогда применяется большее расстояние. Если медики-инфекционисты двух стран взаимодействуют и взаимное тестирование производится, то тогда есть возможность как таковые ограничения избегать и осуществлять непосредственный контакт", - сказал Песков.

Напомним, 7 февраля в Москве прошла встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Переговоры двух президентов продлились более пяти часов. Глава французского государства рассчитывал во время рабочего визита в Кремль достичь "мирного соглашения" по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины. За последнее время президент России три раза поговорил со своим французским коллегой. Сначала президенты созванивались 28 января, а затем еще один разговор состоялся спустя три дня, 31 января. Тогда собеседники условились о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции. Третий раз Путин и Макрон созвонились 3 февраля.

На следующий день, 8 февраля, Макрон прибыл в Киев, где призвал президента Украины Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения.

Между тем, в новом выпуске блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева разбирается, как проходит предвыборная кампания во Франции и как с ней связаны поездки Макрона в Москву и Киев.