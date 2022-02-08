После переговоров в Кремле, которые продолжались более пяти часов, президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Владимиром Путиным проект Конституции Белоруссии и слова Александра Лукашенко о ядерном оружии.

Об этом президент Франции сообщил на совместной пресс-конференции с российским лидером.

"Я выразил президенту Путину озабоченность в связи с новым проектом Конституции Белоруссии, который предполагает упразднение двух фундаментальных положений о ее статусе от 1994 года, а также в связи с заявлением президента Лукашенко от 27 декабря о ядерном оружии. В этой связи я получил заверения от президента Путина", - заявил Эммануэль Макрон.

Напомним, что Александр Лукашенко допустил размещение у себя российского ядерного оружия в случае его появления в Польше. Он пообещал обратиться с соответствующей просьбой к Владимиру Путину.

Ранее "Страна" сообщала об уверенности Лукашенко в том, что через 15 лет Украина войдет в Союзное государство России и Беларуси.

Также мы писали о том, что Лукашенко назвал Зеленского "безголовым" и сказал, что Запад толкает президента Украины на войну.