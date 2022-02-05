Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война в Украине и Европе невозможна. По его мнению, западные страны понимают бесперспективность противостояния с ОДКБ и слишком привыкли к мирной жизни. А в случае возникновения такого противостояния с Украиной война продлится 3-4 дня.

Об этом он сообщил в ходе интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву.

В частности, Лукашенко считает, что в современном мире никто не заинтересован в том, чтобы отказаться от мирной жизни и выносить тяготы, подобные тем, которые перенесли жители Белоруссии и других стран во время Второй мировой войны.

"Слишком комфортно мы живем. Это очень важно, когда человек начинает думать, мозгами шевелить. Завтра война, и надо вместо итальянского дома в землянку сесть, как у нас в Беларуси было", - сказал глава соседней страны.

Александр Лукашенко уверен, что на Западе убедились в военной мощи ОДКБ.

"ОДКБ что показало? Когда они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша", - сказал президент Беларуси.

Затем он высказался по поводу войны конкретно с Украиной.

"Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, которые показывают с этими автоматами их показывают с деревянными, как они тренируются. Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем", - сказал Лукашенко.

Также в ходе интервью Лукашенко рассказал, когда будет готов покинуть пост президента. По его мнению, есть определенные события, которые могут на это повлиять.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко в случае войны не будет посылать белорусов в Украину. По его словам, белорусская армия создана для защиты белорусского народа и Минск не будет становиться источником войны.