Голландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину. Подобное решение в компании объяснили обеспечением безопасности полетов на фоне информации об угрозе вторжения России.

Об этом сообщает De Telegraaf.

"Авиакомпания KLM приняла решение прекратить полеты в Украину - ближайший рейс в Киев запланирован на сегодня, 12 февраля 2022 года, но выполнен не будет. Это решение руководство компании приняло, исходя из скорректированных рекомендаций по полетам в опасные зоны", - пишет издание.

"Выбор безопасных и оптимальных маршрутов - неотъемлемая часть нашей повседневной практики. KLM ежедневно отслеживает и оценивает ситуацию в Украине. С 2014 года не летаем над восточными областями Украины и Крымом. Также недавно было принято решение не оставлять наш экипаж на ночь в Киеве, а немедленно лететь обратно", - сказал пресс-секретарь компании KLM Марьян Роземейер.

Когда компания возобновит рейсы в Киев, пока неизвестно.

Ранее "Страна" сообщала, что Италия и Швеция призвали своих граждан покинуть Украину, а Турция посоветовала не ездить на восток страны.

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