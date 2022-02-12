Заместитель главы набсовета "Укрзализныци" и близкий к Офису президента и западным посольствам Сергей Лещенко заявил, что "остановить Россию" смог бы сейчас визит в Киев главы Белого дома Джо Байдена.

Об этом он 12 февраля написал в своем Телеграм-канале "Лещенко тут".

"В условиях нынешнего информационного фона вокруг Украины самым действенным методом по сдерживанию Путина стал бы экстренный визит президента Джо Байдена в Киев на следующей неделе. Так же, как визит Джона Кеннеди в Западный Берлин в 1963 году. Надеюсь, такая идея придет в голову не только мне", - гласит пост экс-нардепа.

Таким образом, Лещенко хочет видеть Байдена в Украине как раз тогда, когда намечено "вторжение" РФ.

Запись Лещенко прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"То есть в Киеве хотят, чтобы президент США взял на себя роль "миротворца". И это выглядит как рабочая схема. Ведь если Путин и не собирался нападать в реальности (а всё говорит именно за это), то Байден может прилететь 16 февраля в Киев, зафиксировать, что "Путин испугался и не напал" и с триумфом, как человек, "остановивший вторжение", улететь в Вашингтон. Сам Лещенко это придумал или кто ему подсказал - посмотрим на дальнейшие сигналы с Банковой и из Госдепа", - пишет канал.

Между тем на фоне информационной кампании Запада о "вторжении" страны мира призывают своих сограждан покинуть Украину.

"Страна" внимательно следит за тем, что происходит сейчас вокруг Украины и анонсированного Западом нападения на нее Москвы.